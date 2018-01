Bruno Henrique terá reunião com o Santos para negociar aumento salarial

Bruno Henrique e seu empresário, Denis Ricardo, vão ter uma reunião com a diretoria do Santos na semana que vem para negociar um aumento salarial para o atacante.

Destaque do Peixe em 2017, o atacante recebe menos de R$ 200 mil, mesmo salário de quando chegou, em janeiro, e bem menos do que ganhava no Wolfsburg, da Alemanha.

O ex-presidente Modesto Roma havia prometido um aumento para Bruno Henrique, algo que José Carlos Peres, a princípio, não está disposto. A reunião é para resolver justamente esse impasse.

Bruno Henrique acredita que merece ganhar mais por mês. O camisa 11 recebe menos do que vários titulares e do que alguns reservas, como o zagueiro Cleber e o volante Leandro Donizete.

O atacante foi especulado no Cruzeiro e no futebol chinês, mas nenhuma proposta oficial chegou ao Santos. Para quem consultou o clube, a resposta foi a mesma: o Peixe não está disposto a negociar, a não quer seja por uma quantia fora da realidade do futebol brasileiro.