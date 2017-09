Braz vê Santos pronto para suprir ausências e ‘esquece’ provocação do Barcelona-EQU

O Santos perdeu Lucas Lima e provavelmente não terá Renato contra o Barcelona de Guaiaquil nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Para o zagueiro David Braz, porém, a dupla não fará tanta falta ao time comandado por Levir Culpi.

“Já perdemos esses jogadores e a gente manteve uma sequência de bons resultados. E estamos em terceiro no Brasileiro. Os jogadores que entraram, deram conta do recado. Por isso falei que o elenco é o diferencial do grupo”, disse o defensor em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

No duelo de ida contra o equatorianos, na última quarta, o Peixe segurou a pressão e arrancou um empate por 1 a 1, que o deixa em vantagem na partida de volta. Porém, apesar do bom resultado fora de casa, o Peixe recebeu uma provocação do vice-presidente do Barcelona-EQU, Carlos Alejandro Alfaro Moreno.

“Me deu a sensação que não era o Santos, e sim uma equipe do campeonato local. Parecia o Guayaquil City”, disse em entrevista a imprensa local após a partida.

“Não entramos em provocações de pessoas que não entraram em campo. Falam muita besteira. Quem está em campo vai fazer o máximo para se classificar”, respondeu Braz nesta segunda.