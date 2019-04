Bolsonaro recebe presidentes da CBF e da Fifa e ganha camisa

Nesta quarta-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu o novo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para um almoço no Palácio do Planalto. Além dos mandatários, marcaram presença o General Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Feldman, secretário geral da CBF, Marco Aurélio Vieira, secretário nacional do esporte, e Ronaldo Lima, secretário nacional do futebol.

No encontro, os presidentes discutiram sobre a importância do futebol para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e os grandes eventos do esporte que acontecem no país nos próximos meses: a Copa América, que começa em julho, e a Copa do Mundo sub-17, com início em outubro.

Durante a reunião, Caboclo presenteou Bolsonaro com a nova camisa comemorativa da Seleção Brasileira lançada na última terça-feira. A camisa, de cor branca, é uma homenagem ao centenário do primeiro título de Copa América do Brasil, conquistado em 1919. Bolsonaro também recebeu uma bola de Infantino.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino se mostrou satisfeito com o encontro. “Falamos sobre a importância do futebol para o país e especialmente seu papel no desenvolvimento social. Ficamos felizes que o presidente também percebe o futebol como um grande potencial para o país do ponto de vista econômico e social”, disse o mandatário.

Rogério Caboclo revelou o foco da conversa no aumento das receitas do futebol. “Colocamos ao presidente o nosso desejo de desenvolver o futebol, de mudá-lo de patamar na economia nacional, fazendo uma escalada do futebol no PIB do Brasil. Os clubes precisam arrecadar mais, diversificando e otimizando as fontes de receitas, com isso aumentar de nível e chegar mais perto dos clubes europeus”, disse o presidente da CBF.