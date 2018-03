Bia Haddad vence na estreia do Master 1000 de Miami

Reeditando o confronto de três semanas atrás, no WTA de Acapulco, Bia Haddad enfrentou a britânica Heather Watson e, mais uma vez, levou a melhor, agora pelo Master 1000 de Miami. Nesta terça-feira (20), a brasileira estreou bem no torneio e superou a adversária por 7/6 (7-3) e 6/2 em 1h34.

O primeiro set foi bastante equilibrado, seguindo empatado até a britânica conseguir quebrar um serviço de Bia. A número 1 do Brasil, no entanto, conseguiu devolver a quebra logo em seguida e voltou a igualdade no placar. No tie-break, com ótimo saque, a brasileira fechou o set.

Na segunda parcial, com bem menos dificuldade, Bia conseguiu uma quebra ainda no início do set e conseguiu administrar a vantagem construída. Com tranquilidade, ela sacramentou a vitória.

Para superar a campanha que fez ano passado em Miami, Bia agora precisa vencer na próxima fase a chinesa Shuai Zhang, número 30 do mundo e cabeça 31 do torneio.