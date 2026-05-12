Arsenal perde defensor para final da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Arsenal informou que Ben White não joga mais nesta temporada devido a uma lesão. Titular do time de Mikel Arteta, o defensor vai perder a final da Liga dos Campeões e pode ficar fora da Copa do Mundo.

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Substituído durante a vitória do Arsenal sobre o West Ham, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, Ben White sofreu uma lesão significativa no ligamento medial do joelho. O atleta realizou exames e a equipe médica dos Gunners está cuidando do tratamento.

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Nota completa do Arsenal

"Na sequência da partida de domingo contra o West Ham United, avaliações posteriores e análises com especialistas confirmaram que Ben White sofreu uma lesão significativa no ligamento medial do joelho, o que o deixará fora pelo restante desta temporada.

Nossa equipe médica já está conduzindo o processo de recuperação e reabilitação de Ben, com todos totalmente focados em apoiá-lo para que esteja pronto para o início da nossa pré-temporada."