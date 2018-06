Balbuena ironiza possíveis ofertas: “Já me mandaram para muito lugar”

O zagueiro Fabián Balbuena tratou com bom humor a possibilidade de deixar o Corinthians durante a parada para a Copa do Mundo. Questionado se fez a sua despedida do clube na noite desta quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Santos, o zagueiro paraguaio ironizou as sondagens de Al Hilal, da Arábia Saudita, e Celta de Vigo, da Espanha, mas não assegurou que volta ao clube no segundo semestre.

“Semana passada eu estava na Arábia, com o Fábio Carille. Essa semana estou na Espanha. Vamos ver onde vocês me mandam a semana que vem. Não recebi nenhuma proposta, é coisa de vocês. Nem tudo que sai na imprensa é verdade”, comentou Balbuena, que se apresenta à seleção paraguaia nesta quinta-feira, junto com Romero, e só estará à disposição depois da Copa do Mundo.

Até lá, no entanto, é possível que o atleta seja negociado com o futebol europeu. Além do interesse das equipes citadas acima, chama a atenção a baixa multa rescisória do seu contrato (algo em torno de R$ 17 milhões), o que abre um leque maior de times em condição de contratá-lo.

“Minha cabeça está aqui. Hoje está perto de abrir a janela de transferência, é uma coisa normal. Todo ano tem especulação de jogadores, não só aqui, em todos os times. No ano passado eu estava na Itália, já estava indo embora. Esse ano já me mandaram para muitos lugares”, avaliou, mais uma vez, sem assegurar sua presença em campo.

“Difícil [afirmar que vai voltar]. Se algum time me procurar e o Corinthians vender. É muita incerteza, difícil de falar. Meu plano é voltar dia 25, quando está marcada a volta. Estou seguindo até agora esse plano. Ninguém pode falar o futuro, sempre fui sincero, não quero ficar passando por mentiroso falando que vou ficar. Aí vou embora e aí quem fica mal sou eu. Também não posso falar ao contrário”, concluiu.