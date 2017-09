Através das redes sociais, Renato Augusto anuncia que será pai

Nesta terça-feira, o meia Renato Augusto revelou uma boa notícia com a qual fora agraciado. Através das redes sociais, o jogador de 29 anos contou que será pai pela primeira vez.

“1 + 1 = 3”, publicou o atleta.

1 + 1 = 3 💙🍼👪 #romeo Uma publicação compartilhada por Renato Augusto (@renatoaugusto8) em Set 19, 2017 às 5:32 PDT



Casado com sua Fernanda Klarner desde de dezembro de 2015, pouco tempo depois de faturar o título brasileiro com o Corinthians, Renato terá seu primeiro filho. Na própria postagem, o meio-campista indicou que será o menino, já que utilizou a hashtag Romeo.

Atualmente no Beijing Guoan, da China, o ex-corintiano recebeu a novidade em um bom momento de sua carreira. Nome constante nas listas de convocação do técnico Tite pela Seleção Brasileira, ele esteve presente nos últimos compromissos, respectivamente contra Equador (vitória por 2 a 0) e Colômbia (1 a 1), e é nome praticamente garantido para a Copa do Mundo de 2018.