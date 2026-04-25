Athletico-PR x Vitória: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Vitória se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

O Athletico-PR vem de um empate contra o Atlético-GO por 0 a 0 na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Furacão perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 e tem 19 pontos, na sexta colocação. O Vitória vem de derrota para o Flamengo na Copa do Brasil por 2 a 1. No Brasileiro, o Leão da Barra empatou sua última partida por 0 a 0 contra o Corinthians e está em 11º, com 15 pontos.

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Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; Terán, Aguirre e A. Dias; Jadson, Portilla, L. Gustavo e L. Esquivel; Mendoza; Dudu e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Vitória

L. Arcanjo; Edenilson, Cacá, L. Cândido e Ramon; Z. Vitor, Caique e E. Martinez; Erick, Matheuzinho e Renê.

Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

Arbitragem do confronto ainda não foi definida.

Ficha técnica

Confronto: Athletico-PR x Vitória

Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada

Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Transmissão: Premiere