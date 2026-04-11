Athletico-PR x Chapecoense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Athletico-PR recebe a Chapecoense pela 11ª rodada do Brasileirão, com ambas as equipes buscando um fim às sequências negativas, neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

O Athletico-PR chega com duas derrotas seguidas no Brasileirão. Apesar disso, ocupa o sexto lugar, com 16 pontos. A Chapecoense também vem de uma sequência negativa: seis jogos sem vencer, sendo três derrotas e três empates. O clube de Santa Catarina abre a zona de rebaixamento, em 17º, com oito pontos.

Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; A. Dias, J. F. Aguirre e L. Esquivel; G. Benavidez, Jádson, L. Gustavo e Leonardo Derik; Dudu, S. Mendoza e K. Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

Chapecoense

Anderson; M. Vinícius, B. Leonardo, E. Doma e W. Clar; Camilo, J. Vitor e J. Carlos; Ênio, Italo e Y. Bolasie.

Técnico: Fábio Matias.

Arbitragem

André Bento-MG será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Athletico-PR x Chapecoense

Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Data e horário: domingo, 12 de abril de 2026, às 11h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Transmissão: Premiere

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