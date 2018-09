Árbitro confirma gol para Pedrinho e alivia meia: “Só faltava essa”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O meia Pedrinho vibrou muito com o único gol do Corinthians na noite deste sábado, abrindo o placar antes do posterior empate do Atlético-MG, na Arena, mas só teve a confirmação de que o tento havia sido seu cerca de uma hora após o apito final. Já no encerramento da zona mista, onde os atletas atendem a imprensa, o armador mostrou alívio ao ser informado do registro do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães.

“Só faltava essa, pô. O gol foi meu mesmo”, brincou Pedrinho, que ainda não havia feito gols no Brasileiro, e viu um chute que ele tentou diversas vezes na temporada acertar o travessão, mas rebater nas costas do goleiro Victor e entrar mansamente no gol dos mineiros.

“Eu até falava com o meu pai que eu estava buscando sempre esse chute, colocado, mais ou menos naquele lugar, mas não estava dando a sorte de ela entrar. Hoje (sábado) dei um pouco de sorte ali para compensar o azar que teve antes”, avaliou o armador, elogioso à apresentação alvinegra em campo.

“Acho que a gente fez um grande jogo, conseguimos pressionar a equipe do Atlético-MG, uma grande equipe. É claro que a gente está mudando, tem um monte de molecada, tem que exaltar essa molecada porque está jogando bem, está dando conta do recado”, concluiu o corintiano.

O clube do Parque São Jorge, que venceu apenas um dos últimos seis jogos do Brasileiro, fica com 30 pontos conquistados, cinco atrás do próprio Galo, primeira equipe classificada para Libertadores neste momento. Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss, provavelmente reforçados pelos experientes poupados neste sábado, terão pela frente a equipe do Ceará. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília) da quarta-feira, em Fortaleza.