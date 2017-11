Arana admite contrato assinado; Corinthians quer manter 10% do atleta

O lateral esquerdo Guilherme Arana não segue no Corinthians em 2018. Criado na base do clube, o jogador teve temporada excepcional e deve anunciar sua ida para o Sevilla, da Espanha, em breve. Titular do Timão no empate por 2 a 2 com o Atlético Mineiro, neste domingo, Arana comentou sobre sua saída.

“Eu já assinei (o contrato), só falta o presidente assinar. Está tudo muito bem encaminhado. Se eu não me engano, são quatro anos de contrato”, afirmou o lateral esquerdo na zona mista do estádio corintiano.

Após tornar-se campeão brasileiro, levantando o sétimo título do nacional em sua história, o Corinthians não contará com, no mínimo, dois nomes importantes para a campanha vitoriosa. Além de Arana, o zagueiro Pablo também não estará à disposição de Fábio Carille. O jogador não entrou em acordo com a diretoria do clube, e sequer participou da festa do título em Itaquera.

Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, mostrou-se esperançoso em relação à venda de Guilherme Arana. Formador do lateral esquerdo, o Alvinegro possui 40% dos direitos do jogador.

“Estamos aguardando agora essa semana para tratar de parte final. Vamos receber por mais de 40% e ainda vamos carregar um percentual para lá. Ainda falta acertar, mas estamos querendo manter 10%. Ainda faltam valores, forma de pagamento, mas não abrimos mão de um percentual (para o futuro)”, afirmou Roberto de Andrade.

Um dos pilares do time de Fábio Carille, Guilherme Arana se tornou homem de confiança do treinador e desenvolveu seu futebol na temporada 2017. Se algum torcedor iniciou o ano com dúvidas da capacidade do jovem lateral esquerdo, se rendeu ao jogo de Arana, sempre um dos mais aplaudidos pela torcida alvinegra.

“Já me emocionei, já dei risada. Não sei nem como o Balbuena conseguiu me segurar ali, Vai ficar para a história, deu certo esse ano, conseguimos dois títulos. Já cresci pronto porque chegar onde eu cheguei aqui não é fácil, a gente passa por muitas coisas. Tenho certeza que isso aqui é só começo da minha carreira”, relatou Arana. “Levo a amizade, o grupo estava muito unido, o vestiário, todos me passaram muitos conselhos. Fico feliz, vai ficar na memória”, finalizou o jovem.

Caso concretize sua transferência para o Sevilla, Arana irá disputar vaga no time espanhol com o francês Lionel Carole, de 26 anos, e o espanhol Sergio Escudero, experiente jogador de 28 anos. O clube da elite do Campeonato Espanhol conta com o brasileiro Paulo Henrique Ganso em seu elenco.

* Especial para a Gazeta Esportiva