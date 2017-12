Após primeira temporada na F1, Stroll acredita ter dado resposta a críticos

Após vencer o campeonato europeu de Fórmula 3, Lance Stroll chegou à Fórmula 1 e teve um começo conturbado na Williams, com três abandonos consecutivos. O canadense causava desconfiança, especialmente em seu compatriota, Jacques Villeneuve, que fez inúmeras críticas ao jovem piloto.

No entanto, Stroll reagiu. Marcou seus primeiros pontos na sétima etapa, em casa, no Canadá, e conquistou um lugar pódio na corrida seguinte, em Baku. No GP da Itália, largou da primeira fila, depois de uma ótima performance na classificação em piso molhado. Marcou pontos em mais cinco ocasiões, fechando a temporada com 40 pontos somados.

Em entrevista site Autosport, questionado se ele respondeu aos seus críticos com sua performance neste ano, Stroll afirmou: “Eu acho que sim. Na verdade, eu sei que respondi”.

“Se as pessoas não querem ver isso, é problema delas. Não é gratificante, nunca fiz isso para provar que alguém estava errado. Eu fiz isso por mim, é o que me motivou esse tempo todo. Não é para provar que alguém está errado, é provar para mim mesmo que sou capaz de ser o melhor que posso e fazer um bom trabalho no que faço”, frisou.

Stroll terminou na 12º posição no campeonato de pilotos, uma posição e três pontos atrás de seu companheiro Felipe Massa. “Foi um ótimo ano. Definitivamente, nós tivemos alguns ótimos resultados, quebrando alguns recordes (o mais jovem a largar na primeira fila do grid). Com certeza, há coisas que precisamos trabalhar durante o inverno para chegar no próximo ano mais forte e melhor. Só mais experiência vai ajudar, Mas para um novato, estou realmente feliz com a temporada que fiz”.