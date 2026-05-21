Al-Jazira x Al-Ain: Raphael Claus apitará final nos Emirados Árabes Unidos

A CBF anunciou nesta quinta-feira que o árbitro Raphael Claus e os assistentes Nailton Oliveira e Fabrini Bevilaqua foram designados a apitar a final da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos entre Al-Jazira e Al-Ain, que acontece nesta sexta-feira.

A decisão acontece após um acordo entre a Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAE FA) e a Comissão de Arbitragem da CBF.

"Para nós, é mais uma constatação de que a nossa arbitragem já possui reconhecimento mundial. Tenho certeza de que será uma grande partida com uma grande arbitragem. É o jogo mais aguardado da temporada 2026 no Oriente Médio. Esse convite é fundamental para confirmarmos que estamos no caminho certo, juntos, para construir a melhor arbitragem do mundo para os próximos anos", disse Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Essa não é a primeira vez que árbitros estrangeiros apitam partidas no Oriente Médio. Buscando melhorar o nível das partidas, ligas do Golfo (especialmente Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar) começaram a importar juízes da América Latina e Europa para apitar jogos de seus campeonatos.

Entre os brasileiros, estão Anderson Daronco, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, que apitaram partidas do Al-Nassr e do Al-Hilal, e Wilton Pereira Sampaio, que apitou jogos da liga dos Emirados Árabes.