Abel mostra aborrecimento por erros do Flamengo no clássico

O técnico Abel Braga ficou satisfeito com a vitória obtida pelo Flamengo no clássico do Maracanã, mas se mostrou insatisfeito com a produção da equipe, principalmente no segundo tempo, quando o Fluminense reagiu e quase complicou o resultado. Na entrevista coletiva, o técnico rubro-negro disse que o time precisa aprender a jogar com seriedade durante os 90 minutos.

“Ganhamos, mas saímos chateados. Você quando faz 3 a 0 não precisa sair para cima do adversário. Sofremos dois gols bobos, mas foi bom acontecer para ninguém achar que foi tudo uma maravilha. Vou para casa chateado”, disparou.

Abel disse que após conquistar a vantagem de três gols, o Flamengo passou a cometer erros que possibilitaram a reação do adversário. O treinador comentou que o Flamengo estava mais perto do quarto gol do que o Fluminense do primeiro, mas se perturbou quando o Tricolor marcou pela primeira.

“Depois do segundo gol deles, passamos a jogar com o coração na mão.”

Como já está classificado para as semifinais do Estadual, Abel admite a possibilidade de poupar alguns jogadores na semifinal diante do mesmo Fluminense, porque é preciso evitar o desgaste do grupo. Para o treinador, o Flamengo não pode esquecer que daqui a dez dias tem uma partida importante com o Peñarol, pela Libertadores, e o grupo precisa estar inteiro.

“Vamos ver os exames, o que diz a parte fisiológica para tomar as decisões”, finalizou o treinador.