Wolfsburg e Paderborn empatam e deixam playoffs de rebaixamento do Alemão em aberto

O Wolfsburg empatou com o Paderborn por 0 a 0 nesta quinta-feira pelo jogo de ida dos playoffs de rebaixamento do Campeonato Alemão, em duelo disputado na Arena Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha.

Situação do confronto

Com o resultado, a disputa pela vaga na Primeira Divisão da Bundesliga da próxima temporada segue aberta e será decidida no jogo de volta.

O Wolfsburg luta para permanecer na Primeira Divisão, após terminar o Alemão em 16° lugar, com 29 pontos. Já o Paderborn quer subir para a elite do futebol alemão, tendo se classificado para os playoffs de rebaixamento após alcançar o terceiro lugar da Bundesliga 2, com 62 pontos.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪WOLFSBURG 0 X 0 PADERBORN⚪🔵

🏆 Competição: Campeonato Alemão - Playoffs de Rebaixamento (jogo de ida)

🏟️ Local: Volkswagen Arena em Wolfsburg, na Alemanha

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

Como foi o jogo?

A melhor chance do mandante foi aos 22 minutos da primeira etapa, com chute rasteiro de fora da área do zagueiro Vavro, que passou rente à trave do gol do goleiro Seimen. Já no Paderborn, a melhor chance foi aos oito minutos do primeiro tempo, em chute do meia Castaneda, que foi bloqueado próximo do gol adversário.

O zagueiro Sticker, de Paderborn, foi expulso aos 48 do segundo tempo, depois de chegada forte no meia do time da casa, Kevin Paredes.

Próximo jogo

⚪🔵Paderborn x Wolfsburg🟢⚪

🏆 Competição: Campeonato Alemão (Playoffs de Rebaixamento - jogo de volta)

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda)

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Home Deluxe Arena

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