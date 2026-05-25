Com um a menos, Wolfsburg perde do Paderborn e sofre rebaixamento inédito no Alemão

O Wolfsburg foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Alemão pela primeira vez nesta segunda-feira. Atuando com um a menos após expulsão nos primeiros minutos de jogo, a equipe foi derrotada pelo Paderborn por 2 a 1 com um gol na prorrogação, em duelo de volta pelo Playoff de acesso/rebaixamento da Bundesliga, na Home Deluxe Arena.

Situação das equipes

Desta forma, o Wolfsburg, 16º colocado da Bundesliga com 29 pontos, irá disputar a segunda divisão do Alemão na próxima temporada. Esta é a primeira queda do clube desde o seu acesso à elite nacional em 1997. Por sua vez, o Paderborn, que ficou com a terceira posição da segunda divisão alemã com 62 pontos somados, garante o acesso.

📋 Resumo do jogo

🔵 PADERBORN 2 x 1 WOLFSBURG 🟢

🏆 Competição: Playoff de rebaixamento do Campeonato Alemão

🏟️ Local: Home Deluxe Arena

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Pejcinovic, aos 3' do 1ºT (Wolfsburg)

⚽ Bilbija, aos 38' do 1ºT (Paderborn)

⚽ Curda, aos 9' do 1ºT da prorrogação (Paderborn)

Como foi o jogo

O Wolfsburg inaugurou o marcador logo aos três minutos de jogo. Koulierakis lançou e Daghim dominou, levando à linha de fundo para cruzar rasteiro na entrada da área para Pejcinovic finalizar de primeira e estufar as redes do Paderborn. Após 10 minutos, Maehle acertou Hansen em carrinho com a sola levantada e acabou expulso, desfalcando o Wolfsburg.

Já aos 39, Curda cobrou lateral na área e Brackelmann desviou de cabeça na primeira trave para Bilbija mergulhar do outro lado da pequena área e testar as redes para empatar pelo Paderborn.

Na segunda etapa, aos quatro minutos, Baur cobrou escanteio na primeira trave e Marino desviou de cabeça, mas o zagueiro Belocian conseguiu tirar em cima da linha para evitar o gol do Paderborn. Em seguida, os mandantes passaram a pressionar com um jogador a mais, mas encontraram dificuldades em marcar. Aos 46, Michel ainda chegou a conseguir finalizar de cabeça, carimbando a trave do Wolfsburg.

No primeiro tempo da prorrogação, aos nove minutos, o Paderborn enfim marcou. Michel recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave para Curda arrematar de primeira e sem marcação, sem chances para o goleiro Grabara.