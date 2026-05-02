Vitória x Coritiba pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Vitória volta a campo neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Barradão.
Trabalho contínuo e foco no objetivo. Amanhã teremos mais um jogo ao lado da Nação e lutaremos juntos até o fim! 🔴⚫️
📸: Victor Ferreira | EC Vitória#PegaLeão #JogaremosJuntos #Brasileirão2026 #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/iMhKx9Pi7s
— EC Vitória (@ECVitoria) May 1, 2026
Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo?
O jogo será transmitido pelo Premiere.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como o Vitória chega ao confronto
O Vitória busca manter a boa sequência em casa pelo Brasileirão. A equipe ocupa o décimo terceiro lugar da tabela, com quinze pontos conquistados e vem de uma derrota para o Athletico-PR.
Jair Ventura terá que lidar com uma série de desfalques. Camutanga, Claudinho, Dudu, Edu, Baralhas, Mateusinho, Pedro Henrique, Renato Kayzer e Ruben Ismael estão lesionados e não participarão do duelo.
Como o Coritiba chega ao confronto
O Coritiba vem fazendo uma campanha surpreendente no Brasileirão. A equipe, que subiu da segunda divisão, ocupa o sétimo lugar, com 19 pontos.
Fernando Seabra terá seis desfalques para partida. Bruno Melo, Jacy e Breno Lopes estão suspensos. Lesionados, Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues continuam de fora dos gramados.
Histórico de confronto entre Vitória e Coritiba
As equipes possuem 41 confrontos, com o Coritiba levando vantagem com 16 triunfos contra 14 do Vitória, além de 11 empates.
Últimos duelos
- 22/09/2021 – Vitória 0×0 Coritiba – Série B
- 22/06/2021 – Coritiba 1×0 Vitória – Série B
- 30/11/2019 – Vitória 1×2 Coritiba – Série B
- 27/08/2019 – Coritiba 1×1 Vitória – Série B
- 28/08/2017 – Coritiba 0×1 Vitória – Brasileirão
Estatísticas
Vitória no Brasileirão
- 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas
- 12 gols marcados
- 17 gols sofridos
- Artilheiro: Gabriel Baralhas, Matheuzinho, Ramon e Renato Kayzer (2 gols)
Coritiba no Brasileirão
- 5 vitórias 4 empates e 4 derrotas
- 15 gols marcados
- 13 gols sofridos
- Artilheiro: Breno Lopes (5 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Vitória
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan, Luan Candido, Cacá e Ramon; Martínez, Caíque, Zé Vitor; Erick, Renê e Matheuzinho.
Técnico: Jair Ventura
Provável escalação do Coritiba
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastian Gomez e Josué; Ronier, Lavega e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem de Vitória x Coritiba
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Ficha técnica
- Jogo: Vitória x Coritiba
- Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Barradão
- Onde Assistir: Premiere