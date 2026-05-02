Vitória x Coritiba pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 01/05/2026 às 23:03

O Vitória volta a campo neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Como o Vitória chega ao confronto

O Vitória busca manter a boa sequência em casa pelo Brasileirão. A equipe ocupa o décimo terceiro lugar da tabela, com quinze pontos conquistados e vem de uma derrota para o Athletico-PR.

Jair Ventura terá que lidar com uma série de desfalques. Camutanga, Claudinho, Dudu, Edu, Baralhas, Mateusinho, Pedro Henrique, Renato Kayzer e Ruben Ismael estão lesionados e não participarão do duelo.

Como o Coritiba chega ao confronto

O Coritiba vem fazendo uma campanha surpreendente no Brasileirão. A equipe, que subiu da segunda divisão, ocupa o sétimo lugar, com 19 pontos.

Fernando Seabra terá seis desfalques para partida. Bruno Melo, Jacy e Breno Lopes estão suspensos. Lesionados, Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues continuam de fora dos gramados.

Histórico de confronto entre Vitória e Coritiba

As equipes possuem 41 confrontos, com o Coritiba levando vantagem com 16 triunfos contra 14 do Vitória, além de 11 empates.

Últimos duelos

  • 22/09/2021 – Vitória 0×0 Coritiba – Série B
  • 22/06/2021 – Coritiba 1×0 Vitória – Série B
  • 30/11/2019 – Vitória 1×2 Coritiba – Série B
  • 27/08/2019 – Coritiba 1×1 Vitória – Série B
  • 28/08/2017 – Coritiba 0×1 Vitória – Brasileirão

Estatísticas

Vitória no Brasileirão

  • 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas
  • 12 gols marcados
  • 17 gols sofridos
  • Artilheiro: Gabriel Baralhas, Matheuzinho, Ramon e Renato Kayzer (2 gols)

 

Coritiba no Brasileirão

  • 5 vitórias 4 empates e 4 derrotas
  • 15 gols marcados 
  • 13 gols sofridos
  • Artilheiro: Breno Lopes (5 gols) 

Prováveis escalações

Provável escalação do Vitória

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan, Luan Candido, Cacá e Ramon; Martínez, Caíque, Zé Vitor; Erick, Renê e Matheuzinho.
Técnico: Jair Ventura

Provável escalação do Coritiba

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastian Gomez e Josué; Ronier, Lavega e Pedro Rocha.
Técnico: Fernando Seabra

Arbitragem de Vitória x Coritiba

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha técnica 

  • Jogo: Vitória x Coritiba
  • Data e horário: 02 de maio de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Barradão
  • Onde Assistir: Premiere

