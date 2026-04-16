Vitória vence Piauí e assume a liderança de grupo na Copa do Nordeste

No Barradão, em Salvador (BA), o Vitória superou o Piauí por 3 a 1, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

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Situação da tabela

Com o resultado, Rubro-Negro baiano foi a nove pontos e assumiu a liderança do Grupo A. Já o Piauí permaneceu com três pontos, na quarta colocação do Grupo B

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ VITÓRIA 3 X 1 PIAUÍ 🔴🔵

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 4

🏟️ Local: Barradão, Salvador (BA)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Renê Sousa, aos 27' do 1ºT (Vitória)

⚽ Kauã Maranhão, aos 3' do 2ºT (Piauí)

⚽ Erick, aos 25' do 2ºT (Vitória)

⚽ Renê Sousa, aos 40' do 2ºT (Vitória)

Como foi o jogo

Aos 27 minutos de jogo, Renê Sousa aproveitou falha do goleiro que deixou a bola passar e recebeu na segunda trave para abrir o placar para o Vitória. O empate do Piauí veio com apenas três minutos da segunda etapa, quando Diego Xavier encontrou Kauã Maranhão na área para bater no canto, sem chances para Lucas Arcanjo.

Aos 25, Erick recebeu um lançamento de trivela de Gabriel Baralhas e, do lado direito da área, acertou um chute no ângulo para botar o Leão novamente na frente. Para matar o jogo, Erick acionou Renê Sousa no contra-ataque. O jogador invadiu a área adversária e tirou do goleiro Pedro Paulo para fazer o quarto aos 40.

Próximos jogos

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

⚔️ Jogo: Vitória x Corinthians

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20 (de Brasília)

🏟️ Local: Barradão, Salvador (BA)

🔴🔵 Piauí 🔵🔴

⚔️ Jogo: Fluminense-PI x Piauí

🏆 Competição: Brasileirão Série D - Rodada 3

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina (PI)

Sport goleia o Maranhão

Na Ilha do Retiro, o Sport bateu o Maranhão por 5 a 0 para seguir 100% na Copa do Nordeste e garantir, antecipadamente, a liderança do Grupo C, com 12 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Carlos De Pena, Gustavo Maia, Iury Castilho, Crystian Barletta e Clayson.

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