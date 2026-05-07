Vitória elimina Ceará e encara o ABC na semifinal da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, o Vitória ganhou do Ceará por 1 a 0, no Barradão, em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O herói da noite foi o atacante Renato Kayzer, que saiu do banco de reservas para garantir o triunfo.

Situação no mata-mata

Classificado às semifinais, o Vitória será adversário do ABC, que goleou a Juazeirense por 4 a 0 em mais um jogo disputado nesta quarta-feira. O Ceará, por sua vez, dá adeus ao torneio

📋 Resumo do jogo

VITÓRIA 1 x 0 CEARÁ

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Quartas de Final (Jogo Único)

🏟️ Local: Barradão, em Salvador (BA)

📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Renato Kayzer, aos 28' do 2ºT (Vitória)

Como foi o jogo

O Vitória quase abriu o placar aos quatro minutos, mas o goleiro Bruno Ferreira defendeu a bicicleta de Renê. O Ceará respondeu aos 10 e chegou a acertar o travessão com Zé Vitor. O time visitante passou a jogar com um a menos aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Luizão foi expulso, com ajuda do VAR, após cometer falta dura.

Aos 28 da etapa complementar, após cobrança de escanteio de Erick, a bola atravessou a área e sobrou limpa para Renato Kayzer. O camisa 79, que havia acabado de entrar, completou de primeira para o fundo das redes. Aos 39, o lateral Alex Silva também foi expulso e complicou ainda mais a vida do Ceará na partida.

Próximas partidas

Vitória

Jogo: Fluminense x Vitória | Brasileirão Série A

Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Ceará

Jogo: Ceará x Atlético-GO| Brasileirão Série B

Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

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