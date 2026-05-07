Vitória elimina Ceará e encara o ABC na semifinal da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, o Vitória ganhou do Ceará por 1 a 0, no Barradão, em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O herói da noite foi o atacante Renato Kayzer, que saiu do banco de reservas para garantir o triunfo.
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— EC Vitória (@ECVitoria) May 7, 2026
Situação no mata-mata
Classificado às semifinais, o Vitória será adversário do ABC, que goleou a Juazeirense por 4 a 0 em mais um jogo disputado nesta quarta-feira. O Ceará, por sua vez, dá adeus ao torneio
📋 Resumo do jogo
VITÓRIA 1 x 0 CEARÁ
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Quartas de Final (Jogo Único)
🏟️ Local: Barradão, em Salvador (BA)
📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
⚽ Renato Kayzer, aos 28' do 2ºT (Vitória)
Como foi o jogo
O Vitória quase abriu o placar aos quatro minutos, mas o goleiro Bruno Ferreira defendeu a bicicleta de Renê. O Ceará respondeu aos 10 e chegou a acertar o travessão com Zé Vitor. O time visitante passou a jogar com um a menos aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Luizão foi expulso, com ajuda do VAR, após cometer falta dura.
Aos 28 da etapa complementar, após cobrança de escanteio de Erick, a bola atravessou a área e sobrou limpa para Renato Kayzer. O camisa 79, que havia acabado de entrar, completou de primeira para o fundo das redes. Aos 39, o lateral Alex Silva também foi expulso e complicou ainda mais a vida do Ceará na partida.
Próximas partidas
Vitória
Jogo: Fluminense x Vitória | Brasileirão Série A
Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Ceará
Jogo: Ceará x Atlético-GO| Brasileirão Série B
Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
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