Vitória critica arbitragem em derrota para o Athletico-PR, e presidente dispara: "É um escândalo"

O Vitória saiu de campo transtornado com a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araujo na derrota por 3 a 1 para o Athletico-PR na noite do último domingo, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente Fábio Mota fez uma dura crítica à arbitragem no Brasil, e o clube afirmou que irá formalizar uma representação à CBF.

O clube baiano alega que foi prejudicado em três lances capitais da partida em Curitiba (PR). O primeiro deles aconteceu aos sete minutos do primeiro tempo, quando Luiz Gustavo acertou um chute em Zé Vitor, caído no chão, na tentativa de pegar a bola após uma falta. O volante do Athletico-PR foi punido apenas com amarelo, mas na visão do Vitória, o lance era para expulsão.

Posteriormente, aos 30 minutos da etapa inicial, Bruno Arleu de Araujo assinalou um pênalti de Cacá em Viveros. O Vitória entende que não houve carga faltosa do zagueiro no atacante e adicionou, ainda, a ausência de revisão do VAR.

Por fim, o último lance reclamado pelo Vitória ocorreu aos 21 minutos do segundo tempo. Arthur Dias fez dura falta em Renê, que precisou ser substituído. O zagueiro do Athletico-PR também foi punido com cartão amarelo.

"Esse pronunciamento aqui não é um recado, é uma direta para o Rodrigo Cintra [chefe da comissão de arbitragem da CBF] e a comissão de arbitragem. Respeitem o Vitória. Um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Vitória. O Brasil todo viu o que deu contra o Flamengo, e agora novamente. Se você parar para analisar os três lances capitais, o Vitória bem na partida, fazendo um excelente jogo. Um pênalti inconsistente, um pênalti que o Brasil inteiro viu que não foi. Depois, um chute no Zé Vitor, que era para expulsão direta, não era nem para amarelo. E por último, o zagueiro do Athletico-PR tira Renê de campo. Dá uma tesoura e não é expulso, é um absurdo", afirmou Fábio Mota, presidente do Vitória.

Pronunciamento oficial do presidente Fábio Mota. pic.twitter.com/T1SwZaRjW1 — EC Vitória (@ECVitoria) April 27, 2026

"É um absurdo os critérios usados para a escalação da arbitragem, não estamos satisfeitos. Nós nos sentimos impotentes, essa é a verdade. Trabalhamos dmuito, viemos com o time remendado, com quatro ou cinco desfalques, fizemos uma grande parte e fomos prejudicados, mais uma vez, pela arbitragem. Faço um desafio aqui ao Rodrigo Cintra. Faça um levantamento dos jogos do Remo, Vitória, Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem contra esses clubes e veja o que está acontecendo. Está na hora de repensar a comissão de arbitragem no Brasil. É um escândalo o que estão fazendo", completou.

A reclamação do Vitória contra a arbitragem brasileira começou ainda na semana passada, quando o clube formalizou a primeira representação à CBF após a derrota para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Leão alegou "erros claros e manifestos" em três lances "passíveis de expulsão".

A bronca do clube, portanto, ganhou mais um capítulo com as polêmicas na derrota para o Athletico-PR. O técnico Jair Ventura também criticou as decisões da equipe de arbitragem.

"Sabemos que essas coisas não podem nos tirar da constância que estamos tendo. É inegável o grande jogo que fizemos contra o Flamengo, mas é inegável que quando acontecem as coisas como hoje, isso começa a nos tirar do prumo. Você vê o Luiz Gustavo chutar o companheiro duas vezes no chão e passar impune, e isso te passa aquele ar de impotência. Já estamos com o DM cheio, o Renê toma um carrinho por trás, saiu do jogo por causa disso. Era o último homem e não deu nada. E o pênalti... o Viveros é um dos atletas mais fortes que já encarei. Dificilmente ele vai cair do jeito que caiu em uma disputa de bola. O resultado foi condicionado a isso", disse.

Veja a nota completa do clube:

"O Esporte Clube Vitória vem a público expressar sua profunda insatisfação com a atuação da arbitragem no jogo de hoje contra o Athletico-PR, em especial com o árbitro de campo, Sr. Bruno Arleu de Araújo, e o árbitro de vídeo, Sr. Rodrigo Nunes de Sá.

Nosso clube relata as seguintes ocorrências:

* Aos 7 minutos, nosso atleta Zé Vitor foi agredido com um chute enquanto estava no chão. O árbitro aplicou apenas cartão amarelo e o VAR não interveio.

* Aos 30 minutos, foi marcado um pênalti para o Athletico-PR em um lance onde nosso zagueiro não cometeu carga faltosa no atacante adversário. Novamente, o VAR não recomendou a revisão.

* Aos 21 minutos do segundo tempo, o zagueiro adversário atingiu o atacante Renê com um carrinho violento, visando apenas a perna do nosso jogador. Mais uma vez, o árbitro limitou-se ao cartão amarelo, sem revisão do VAR.

Diante do exposto, o Esporte Clube Vitória informa que, pelo segundo jogo consecutivo, formalizará uma representação junto ao Comitê de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol e de Competições".

Próximo jogo do Vitória

Jogo: Confiança x Vitória

Competição: Copa do Nordeste - Rodada 5

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Lourival Baptista, Aracaju (SE)