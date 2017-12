Flamengo vence de virada e garante vaga na Libertadores

O Flamengo garantiu a vaga na fase de grupos da Taça Libertadores do próximo ano ao derrotar o Vitória, de virada, por 2 a 1, em partida disputada na tarde deste domingo, no Barradão. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 56 pontos e ocupa a sexta colocação.

Mesmo derrotado, o Vitória conseguiu se garantir na primeira divisão, se colocando na 16ª posição com 43 pontos ganhos, superando o Coritiba por critérios técnicos.Os gols foram marcados por Rafael Vaz e Diego, de pênalti, para o Flamengo, enquanto Carlos Eduardo anotou para o Vitória.

A partida foi muito movimentada e o resultado fez justiça ao melhor desempenho do Flamengo no segundo tempo. O Vitória começou bem, mas as substituições efetuadas por Vagner Mancini acabaram prejudicando o rendimento da equipe.

O jogo – Ao contrário do que se esperava, o Flamengo começou a partida com mais posse de bola. O Vitória encontrava dificuldade para recuperar a bola e apenas corria atrás dos adversários, mas foi do time baiano, o primeiro ataque perigoso. Após cruzamento na área, Kieza cabeceou e César defendeu sem dificuldades. Logo depois foi a vez de José Welison arriscar da intermediária e mandar a bola longe do gol.

O time da casa parecia mais empolgado e pressionava em busca do primeiro gol. Aos 12 minutos, Danilinho foi derrubado na lateral da área, mas a cobrança foi bloqueada pela zaga carioca. O Flamengo tocava a bola em busca de espaço e conseguiu criar a primeira jogada de perigo aos 15 minutos. Após investida de Éverton Ribeiro pela direita, a bola acabou na esquerda com Lucas Paquetá que cruzou rasteiro e Felipe Vizeu entrou para concluir, mas jogou para fora.

Aos 19 minutos, o time baiano criou a primeira grande oportunidade para marcar. Danilinho tabelou com Kieza e penetrou livre na área. O atacante do Vitória chutou no canto e César fez grande defesa. O Vitória mostrava mais disposição ofensiva, mas encontrava dificuldade para penetrar na defesa da equipe da Gávea.

Aos 32 minutos, Éverton Ribeiro fez grande passe para Felipe Vizeu que entrou livre e tocou para fora, desperdiçando a primeira grande chance do time carioca. Aos 39 minutos, o Vitória marcou o primeiro gol. Carlos Eduardo recebeu na área e bateu forte no canto esquerdo de César que não conseguiu fazer a defesa.

Depois de sofrer o gol, o Flamengo tentou avançar para buscar o empate, mas a defesa baiana soube conter os avanços da equipe carioca. O Flamengo voltou para o segundo tempo disposto a buscar o empate e logo aos dois minutos, Willian Arão caiu na área ao se chocar com um zagueiro baiano, mas o árbitro considerou normal a jogada.

O Vitória tentava aproveitar os espaços concedidos pelo adversário para buscar o segundo gol. Aos quatro minutos, Patrick arrancou pelo meio e tentou tocar para Kieza que entrava pela esquerda, mas Léo Duarte salvou. Aos sete minutos, Diego mandou a bomba e assustou Fernando Miguel, mas a bola saiu.

Aos 11 minutos, o Flamengo teve a chance de cobrar uma falta na entrada da área, mas Lucas Paquetá bateu muito mal e Fernando Miguel defendeu sem dificuldades. Logo depois, o técnico Reinaldo Rueda colocou Vinicius Júnior no lugar de Lucas Paquetá, enquanto Vagner Mancini trocou Carlos Eduardo por André Lima.

O Flamengo tentava pressionar em busca do gol do empate, enquanto o Vitória tentava aproveitar os espaços para tentar marcar o segundo gol.

Aos 29 minutos, o Flamengo marcou o gol do empate. Vinicius Júnior fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Diego e Arão tocaram na bola que sobrou para Rafael Vaz bater forte para empatar a partida.Depois de sofrer o gol do empate, o Vitória partiu para buscar o segundo gol. Vagner Mancini colocou o atacante Neilton no lugar de Yago. Aos 37 minutos, o goleiro César evitou o segundo gol ao defender chute perigoso de Danilinho. Logo depois foi a vez de Neilton cabecear com muito perigo.

O time baiano pressionava e teve nova chance para marcar quando Patrick, livre na pequena área, cabeceou para fora. O goleiro César apareceu muito bem em duas jogadas na área carioca, evitando o segundo gol da equipe da casa.

O Vitória ainda perdeu Caíque Sá que recebeu o segundo cartão amarelo e foi excluído da partida.

Aos 49 minutos, Diego bateu falta e Uillian Corrêa botou a mão na bola. Pênalti que Diego bateu para marcar o segundo gol e garantir a vitória do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA-BA 1 X 2 FLAMENGO-RJ

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 3 de dezembro de 2017, domingo

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistentes: Helcio Araujo Neves (PA) e Jose Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

Cartão Amarelo: André Lima, Uillian Correa e Caíque Sá(Vito);Lincoln(Fla)

Cartão Vermelho: Caíque França e Carlos Eduardo(depois do jogo)

Gols:VITÓRIA: Carlos Eduardo, aos 39 minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: Rafael Vaz aos 29 minutos e Diego aos 49 minutos do segundo tempo

VITÓRIA: Fernando Miguel, Patric, Kanu, Ramon e Thallyson; Ramon, Uillian Correia, José Welison, Yago( Neilton) e Carlos Eduardo(André Lima); Danilinho e Kieza(Caíque Sá)

Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO: César, Pará, Léo Duarte, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Willian Arão, Cuéllar(Geuvânio), Éverton Ribeiro e Diego; Felipe Vizeu(Lincoln e Lucas Paquetá(Vinicius Júnior)

Técnico: Reinaldo Rueda