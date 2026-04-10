Atacante do Vitória enaltece time do São Paulo antes de duelo: "Sabemos da dificuldade"

Depois de golear a Juazeirense por 4 a 1 na Copa do Nordeste, o Vitória possui mais um importante desafio na temporada neste sábado. A equipe enfrenta o São Paulo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Rubro-Negro conta com Lucas Rodrigues, que marcou um dos gols no meio de semana e destacou a dificuldade do confronto contra o Tricolor Paulista.

"É indiscutível a qualidade do time deles. Sabemos da dificuldade e queremos muito vencer. Estamos preparando bem o jogo, escutando o professor, para podermos mostrar um bom futebol no sábado. Contamos com o apoio da nossa torcida para conquistarmos mais três pontos, que com certeza serão muito importantes para os nossos objetivos", disse.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Na vitória contra a Juazeirense, Lucas marcou o terceiro gol aos 39 minutos do segundo tempo e praticamente decidiu o confronto. O atacante vem recebendo minutos desde o início da temporada e, inclusive, chegou a entrar diante do Cruzeiro, no Mineirão, no último fim de semana.

Ele atuou também contra o Botafogo-PB, em duelo válido pela Copa do Nordeste, no fim de março. Agora, depois de marcar seu primeiro gol com a camisa do Leão, o atacante espera ter ainda mais minutagem.

"Muito feliz em poder marcar, mostrar meu futebol e ajudar o Vitória dentro de campo. É para isso que trabalho diariamente, para corresponder e conquistar a confiança do treinador, dos meus companheiros e da torcida. O primeiro gol tem sempre um gostinho especial, ainda mais numa goleada importante. Espero que seja o primeiro de muitos com essa camisa", declarou.

Próximo jogo do Vitória

Jogo: Vitória x São Paulo

Vitória x São Paulo Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Campeonato Brasileiro - 11ª rodada Data e horário: 11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

11/04/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília) Local: Barradão



