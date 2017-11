Apático, Palmeiras cai diante do Vitória, pior mandante do Brasileiro

Se existia algum palmeirense ainda esperançoso com a conquista do Campeonato Brasileiro, não existe mais. Nesta quarta-feira, o Verdão foi derrotado pelo Vitória, pior mandante da competição, por 3 a 1 no Barradão, e passa a se preocupar mais com a classificação direta à Copa Libertadores.

Sem Borja, Willian e Deyverson, Alberto Valentim optou por escalar Erik como falso 9 do Palmeiras nesta quarta-feira. O posicionamento do atacante, no entanto, parece não ter sido combinado com os companheiros. Logo nos primeiros minutos, Moisés, Dudu e Bruno Henrique tentaram lançamentos pelo alto para o camisa 14, de apenas 1,72m, que não conseguiu vencer os zagueiros rubro-negros.

Vagner Mancini também teve problemas para montar o Vitória, que não contou com Neilton, suspenso, nessa noite. Assim, o treinador optou pela entrada de Uillian Correia, reforçando o meio-campo com três volantes, o que deu resultado logo aos cinco minutos.

O camisa 7 roubou na intermediária, avançou sob os olhares inertes de Tchê Tchê e Bruno Henrique, e abriu para Patric. O lateral cruzou na área, Tréllez antecipou Dracena e rolou para Yago, que chutou forte, sem chances para Fernando Prass.

Uma falha coletiva do Palmeiras proporcionou ao Vitória o seu primeiro gol, e um erro individual permitiu o segundo. Tréllez usou o corpo para girar em cima do zagueiro Juninho, avançou conduzindo a bola desde o meio-campo e bateu por entre as pernas de Fernando Prass. Outro problema claro apontado pelo tento rubro-negro é o posicionamento da linha defensiva do Palmeiras sob o comando de Alberto Valentim, que ordena os zagueiros alviverdes no centro do campo, propiciando chances claras aos adversários em caso de erro defensivo.

Do time palmeirense, Keno era o mais lúcido. Chamando a responsabilidade por meio de jogadas individuais, o camisa 28 driblou Geferson na lateral da área e fez o cruzamento. A bola desviou no marcador e caiu na cabeça de Dudu, que nem precisou saltar para mandar para o gol e diminuir a vantagem dos mandantes.

O Palmeiras chegou a equilibrar a partida no Barradão, mas sofreu o terceiro gol aos 39 minutos. David foi lançado por trás da zaga, Mayke levou seu terceiro drible por entre as pernas em duas partidas, e o atacante rubro-negro tocou na entrada da área. Juninho chegou dividindo, a bola bateu em Dracena e sobrou para Yago, que cortou Tchê Tchê e mandou para as redes.

Logo após o lance, uma jogada deu mostras da situação alviverde em campo. Dudu tentou dominar um passe simples, rasteiro, na lateral do campo, mas deixou a bola sair. Aparentando desespero, Valentim sacou Bruno Henrique no intervalo e promoveu a entrada do garoto Fernando, que fez sua estreia pelo Alviverde.

Vitória diminui o ritmo, tem um expulso, mas Palmeiras não aproveita

O garoto alviverde entrou disposto a mostrar serviço, e, com apenas um minuto em campo, já arriscou sua primeira finalização, que foi longe da meta de Fernando Miguel. Do outro lado, o Vitória só não marcou o quarto pela defesa de Fernando Prass, que impediu o gol de Tréllez, de cabeça.

Se não conseguia criar chances de marcar, o Palmeiras esteve perto do segundo em lance que seria gol contra de Wallace. Moisés lançou Erik, o zagueiro fez o corte, mas mandou contra a própria meta, obrigando Fernando Miguel a se esticar para fazer a defesa. No rebote, Moisés chutou em cima da zaga.

Com 15 jogados, Alberto Valentim sacou o improdutivo Erik e colocou o desatento Róger Guedes em campo. O camisa 23, muito longe das atuações que apresentava em 2016, não conseguiu jogar e chegou a ter o posicionamento corrigido por Dudu em campo.

A esperança verde reacendeu aos 18, quando Uillian Correia fez falta por trás em Dudu, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Valentim ainda tentou um último ato colocando Guerra na vaga de Keno, que não manteve o bom nível da primeira etapa.

O venezuelano ainda balançou as redes no último minuto do período regulamentar, mas o tento foi anulado. Guerra (que não) estava impedido quando pegou a sobra do chute de Tchê Tchê, que acertou Moisés com a finalização.

Há três rodadas sem vencer – empate contra o Cruzeiro e derrotas para Corinthians e Vitória -, o Palmeiras se vê novamente pressionado por concorrentes na briga pela quarta posição do Brasileirão. Com 54 pontos e na quarta posição, o Alviverde vê o sexto colocado Botafogo se aproximar – são apenas três pontos a menos na tabela e um confronto direto pela frente, na penúltima rodada. No domingo, às 17h (de Brasília), o duelo será contra o Flamengo, no Palestra Itália.

Já o Vitória alcançou os 38 pontos e empurrou para zona de rebaixamento o Sport, que perdeu nesta quarta-feira para o Botafogo. A equipe comandada por Vagner Mancini é a 16ª na tabela e também volta a campo no domingo, às 17h, contra o Grêmio no Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 3 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Data: 08 de novembro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Jose Ricardo Guimaraes Coimbra

Cartões amarelos: Yago, René e José Welison (VITÓRIA); Mayke (PALMEIRAS)

Cartão vermelho: Uillian Correia (dois amarelos) (VITÓRIA)

GOLS:

VITÓRIA: Yago, aos cinco, Tréllez, aos 14 e Yago novamente aos 39 minutos do primeiro tempo

PALMEIRAS: Dudu, aos 19 minutos da etapa inicial

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique (Fernando), Tchê Tchê e Moisés; Keno (Guerra), Dudu e Erik (Róger Guedes)

Técnico: Alberto Valentim

VITÓRIA: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Wallace e Geferson; José Welison (Carlos Eduardo), Uillian Correia e Filippe Souto (Ramon); Yago (René); David e Trellez

Técnico: Vágner Mancini