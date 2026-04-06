Fora de casa, Villarreal perde para o Girona pelo Campeonato Espanhol

Nesta segunda-feira, o Villarreal visitou o Girona no Estadi Montilivi e perdeu por 1 a 0, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Pau Navarro (contra) marcou o único gol da partida.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Girona sobe para a 12ª posição do Campeonato Espanhol, com 37 pontos. O Villarreal, por sua vez, segue na terceira colocação com 58 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ GIRONA 1 x 0 VILLARREAL 🟡🔴

🏆 Competição: Campeonato Espanhol

🏟️ Local: Estadi Montilivi, Girona (ESP)

📅 Data: 06 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Pau Navarro (contra), aos 46' do 1ºT (Girona)

Como foi o jogo

O gol da vitória do Girona saiu aos 46 minutos da primeira etapa. Arnau Martínez recebeu em profundidade pela direita e tentou o cruzamento de primeira. No lance, o zagueiro Pau Navarro tentou interceptar e acabou desviando contra o próprio gol.

Próximos jogos

Girona

Enfrenta o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol

Villarreal