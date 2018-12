Vila Nova anuncia a contratação do ex-corintiano Danilo

O torcedor do Vila Nova ganhou um belo presente de Natal. Nesta segunda-feira, o clube goiano anunciou a contratação do meia-atacante Danilo, que estava no Corinthians. O jogador, que usará o número 20, é o principal reforço do time, que ficou perto do acesso na Série B de 2018 e quer dar o passo à frente na próxima temporada.

Para Danilo, a ida ao Vila Nova representa uma volta ao futebol goiano depois de 15 anos. O jogador começou sua carreira no Goiás, clube que defendeu até 2003, quando foi contratado pelo São Paulo.

No Tricolor, Danilo conquistou sua primeira Libertadores, seu primeiro Mundial de Clubes e seu primeiro Campeonato Brasileiro antes de ser negociado para o Kasima Antlers em 2006. Em 2010, o meia voltou ao Brasil para defender o Corinthians e conquistou ainda mais títulos: tornou-se bicampeão da Libertadores e mundial e ganhou outros três Brasileiros.