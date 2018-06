Zé Ricardo emite nota e explica saída do Vasco

A derrota para o Botafogo, no fim de semana, culminou com a saída do técnico Zé Ricardo do Vasco. No entanto, o pedido de demissão partiu do treinador, fato que pegou os dirigentes cruzmaltinos de surpresa. Nesta segunda-feira, o ex-comandante vascaíno se pronunciou, em uma nota oficial, onde explica os motivos para deixar o clube carioca.

Segundo a nota, Zé Ricardo afirmou que se sentiu desgastado no comando do Vasco. Por conta disso, preferiu deixar o cargo para que um novo profissional possa seguir a temporada e poder reerguer a equipe no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Zé Ricardo chegou ao Vasco na temporada passada, tirou a equipe da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a classificou para a Libertadores. No entanto, este ano, sofreu com a turbulência política em São Januário. Além disso, a má campanha na Fase de Grupos da competição continental aumentou a pressão sobre seu trabalho.

Os dirigentes cruzmaltinos afirmaram que não estão com pressa para anunciar o novo técnico e Valdir Bigode vai comandar o Vasco de interinamente. Segundo o gerente de futebol Newton Drumond o perfil do novo profissional será parecido com o de Zé Ricardo.

Confira a nota oficial de Zé Ricardo na íntegra:

Sei que vocês não estão acostumados a ver um técnico pedindo demissão. Principalmente de um gigante como o Vasco. Mas existem momentos que não devemos colocar nossa vaidade acima dos interesses do clube.

Acredito que agora o clube precisa de alguém que chegue com a mesma energia e frescor de pensamentos com que cheguei em agosto do ano passado. O resultado foi a saída da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a classificação para a Taça Libertadores.

Iniciamos 2018 com muitas dificuldades, como todos sabem, e a todas elas enfrentei com o otimismo e profissionalismo que o Vasco merece. Com muita luta, fomos à final do Campeonato Carioca e deixamos o clube na disputa da Copa Sul Americana.

Agora é hora de reiniciar todo o processo e cheguei à conclusão que o desgaste havia chegado. E por isso não poderia agir de forma diferente, senão respeitar o clube que me abriu uma porta gigante em um momento difícil na minha carreira e pelo qual serei eternamente grato.

Aos presidentes, diretores, atletas, demais funcionários do clube e, principalmente a você torcedor, meu muito obrigado por todo apoio e respeito com que me trataram.

Muito sucesso ao Clube de Regatas Vasco da Gama.