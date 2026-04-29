Vasco x Olimpia pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

O Vasco recebe o Olimpia-PAR pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão do Paramount+.
Como chegam as equipes
O Vasco chega para a terceira rodada após perder para o Audax Italiano por 2 a 1, como o lanterna do Grupo G, com um ponto. Já o Olimpia empatou a última rodada com o Barracas Central em 0 a 0 e é líder do grupo..
Prováveis escalações
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Nuno Moreira; Adson, Brenner e Spinelli.
Técnico: Renato Gaúcho.
Independiente Petrolero
Gastón Olveira; Raul Cáceres, Gustavo Vargas, Gamarra e Rodriguez; Richard Ortiz, Alfaro e Sánchez; Lezcano, Romeo Benitez e Adrian Alcaraz.
Técnico: Pablo Sánchez.
Arbitragem
- Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN).
- Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN).
- VAR: Carlos Orbe (EQU).
Ficha técnica
Confronto: Vasco x Olimpia
Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos
Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Reapresentação no CT Moacyr Barbosa e início dos treinos focados no próximo compromisso válido pela CONMEBOL Sudamericana. ⚽💢
📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/PVybJuC21O
— Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2026