Apostas

Vasco x Olimpia pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Matheus Lima / Vasco Da Gama
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 29/04/2026 às 20:00

O Vasco recebe o Olimpia-PAR pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao vivo?

O jogo terá transmissão do Paramount+.

Como chegam as equipes

O Vasco chega para a terceira rodada após perder para o Audax Italiano por 2 a 1, como o lanterna do Grupo G, com um ponto. Já o Olimpia empatou a última rodada com o Barracas Central em 0 a 0 e é líder do grupo..

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Cauan Barros e Nuno Moreira; Adson, Brenner e Spinelli.
Técnico: Renato Gaúcho.

Independiente Petrolero

Gastón Olveira; Raul Cáceres, Gustavo Vargas, Gamarra e Rodriguez; Richard Ortiz, Alfaro e Sánchez; Lezcano, Romeo Benitez e Adrian Alcaraz.
Técnico: Pablo Sánchez.

Arbitragem

  • Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN).
  • Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN).
  • VAR: Carlos Orbe (EQU).

Ficha técnica

Confronto: Vasco x Olimpia
Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos
Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Conteúdo Patrocinado