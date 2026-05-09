Vasco x Athletico-PR pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília), no estádio de São Januário.

🗺️ No domingo, todos os caminhos nos levam ao mesmo lugar 📍 22º 53' 27.2" S

43º 13' 41.9" W 🔗 Informações sobre ingressos ⤵️https://t.co/NgT4aim0D6 📸: João Gabriel Alves | #VascoDaGama pic.twitter.com/85R3aFgbfu — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 8, 2026

Onde assistir Vasco x Athletico-PR ao vivo?

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Como chega o Vasco?

A equipe treinada por Renato Gaúcho vem de uma sequência de três jogos sem perder. São duas vitórias pela Sul-Americana, contra o Olimpia, por 3 a 0, e Audax Italiano, por 2 a 1. No Brasileirão, o Vasco ocupa a 13ª posição, com 17 pontos, e vem de empate contra o Flamengo por 2 a 2.

Para o jogo contra o Athletico, o Vasco não vai poder contar com Cauan Barros e Paulo Henrique, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Além deles, Jair e Mateus Carvalho estão fora por lesão no joelho. A notícia boa fica pelo retorno de Cuiabano, que se recuperou de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

Como chega o Athletico-PR?

O Athletico-PR vem fazendo uma boa campanha no seu retorno à Série A. Os comandados de Odair Hellman ocupam a quinta posição, com 23 pontos (sete vitórias, dois empates e cinco derrotas em 14 jogos). Na última partida, empatou por 0 a 0 com o Grêmio.

Os desfalques do Furacão são: Esquivel, que foi expulso no confronto contra o Grêmio; Gastón Benavídez e Viveros, que receberam o terceiro cartão amarelo; e Julimar e Jádson, que estão entregues ao departamento médico.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 56 vezes, com 23 vitórias do Vasco, 19 do Athletico e 14 empates.

Últimos jogos:

Athletico-PR 2 x 1 Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil 2024

Vasco 2 x 1 Athletico-PR - Copa do Brasil 2024

Vasco 2 x 1 Atlhetico-PR - Brasileirão 2024

Atlhetico-PR 1 X 0 Vasco - Brasileirão 2024

Atlhetico-PR 0 X 0 Vasco - Brasileirão 2023

Estatísticas

Vasco no Brasileirão 2026

14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

20 gols marcados

21 gols sofridos

Artilheiros: Thiago Mendes e Cauan Barros, com 3 gols

Atlhetico-PR no Brasileirão 2026

14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas

20 gols marcados

15 gols sofridos

Artilheiro: Kevin Viveros, com 8 gols (artilheiro do campeonato)

Prováveis Escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê e Hugo Moura; Rojas, Thiago Mendes e David; Brenner.

🔴⚫ Atlhetico-PR: Santos; Terán, Arthur Dias e Aguirre; Gilberto Junior, Portilla, Luiz Gustavo e Mendoza; Bruno Ramos, João Cruz e Renan Peixoto.

Arbitragem