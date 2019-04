Vasco vive crise interna e Valentim está ameaçado

O Vasco venceu o Bangu por 2 a 1 no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e garantiu vaga para a decisão do Campeonato Carioca. Porém, não dá para dizer que o clube vem atravessando um momento de tranquilidade. Afinal de contas, os bastidores estão bem acalorados por conta dos atrasos salariais do elenco. A revolta no grupo é muito grande e a semana será decisiva.

Na sexta-feira alguns jogadores cobraram a diretoria, como o zagueiro Leandro Castán, o lateral-direito Yago Pikachu, o meia Thiago Galhardo e o atacante argentino Maxi López. Chegou-se a falar em o grupo não se concentrar, porém, o presidente Alexandre Campello conseguiu reverter o quadro. Mas as sequelas ficaram. Galhardo foi afastado pela comissão técnica por determinação da diretoria, o que revoltou a todos os atletas. Porém, o próprio técnico Alberto Valentim parece pouco disposto a seguir trabalhando com o jogador.

Para agravar a situação, Maxi López, que tinha tudo para ser relacionado, foi cortado. Segundo a comissão técnica por conta do protocolo de recuperação de uma lombalgia. Pikachu ficou no banco de reservas. Dos que reclamaram, apenas Leandro Castán estava vetado pelo departamento médico.

Valentim tinha respaldo do grupo até este episódio e sua situação não é das mais tranquilas. Corre o risco de ser demitido caso o time seja eliminado da Copa do Brasil pelo Avaí na próxima quarta-feira. Os dois times se enfrentam no Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC), e o Cruz-Maltino tem a vantagem do empate para avançar, pois ganhou no Rio de Janeiro por 3 a 2. Se os catarinenses ganharem por um gol de diferença forçarão a disputa por pênaltis. Os jogadores garantem que não vai haver interferência dentro do gramado e que a dedicação e empenho dos atletas serão os mesmos de sempre.

“Esse grupo é fechado e sabe que só assim vai conseguir fazer algo diferente do ano passado”, disse Castán.

A definição do time para este compromisso acontece no treino previsto para esta terça-feira. Logo depois a delegação segue para Santa Catarina. No domingo o Vasco enfrenta o Flamengo no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca.