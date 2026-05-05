Vasco treina em Santiago e fecha preparação para jogo da Sul-Americana

Foto: Dikran Sahagian/Vasco
Publicado 05/05/2026 às 16:53

Nesta terça-feira, o Vasco se apresentou no Estádio Santa Laura, em Santiago (Chile), e encerrou a preparação para o jogo com o Audax Italiano, válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola na quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Florida.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível observar somente os jogadores no trabalho de aquecimento, em uma roda descontraída. Enquanto isso, os goleiros apareceram fazendo exercícios específicos separados do restante do grupo.


Para a partida, o Vasco não terá Renato Gaúcho na beira do gramado. O treinador recebeu suspensão de três jogos pela Conmebol, devido à ausência na estreia do time na Sul-Americana, diante do Barracas Central, na Argentina.

Por outro lado, o Cruzmaltino conta com o retorno de JP. O meio-campista cumpriu suspensão contra o Olímpia, na última rodada, e volta a ficar à disposição. Vale lembrar que o Vasco viajou para o Chile com apenas três dos titulares: Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros.

Vasco na Sul-Americana

O Vasco vem de uma vitória importante por 3 a 0 na competição continental, sobre o Olímpia. Com o resultado, assumiu a liderança do Grupo G, com quatro pontos - a mesma pontuação do Audax Italiano, e do Olimpia, segundo e terceiro colocado, respectivamente.

