Vasco se reapresenta e abre preparação para clássico no Brasileiro

Nesta sexta-feira, o Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa após vitória na Sul-Americana e abriu a preparação para enfrentar o Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o clássico neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível observar que os jogadores começaram o treino com aquecimento, já no gramado do CT. Na sequência, o técnico Renato Gaúcho comandou um trabalho de posse de bola e enfrentamento em espaço reduzido.

O Vasco encerra a preparação para encarar o Flamengo neste sábado, véspera do clássico no Rio de Janeiro.

Treino do feriado & foco no próximo desafio pelo Brasileirão! 🇧🇷💢⚔️ Preparação para o clássico de domingo 🔛 📸: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/wk07AHJWWy — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 1, 2026



Como chega o Vasco?

O Vasco vem embalado por uma vitória importante na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Cruzmaltino recebeu o Olímpia em São Januário e triunfou por 3 a 0, com gols de Puma Rodríguez, Nuno Moreira e Adson. Com o resultado, assumiu a liderança do Grupo G, com quatro pontos em três jogos.

Visando o clássico no final de semana, Renato Gaúcho optou por poupar alguns de seus titulares. Andrés Gómez, e Thiago Mendes, sequer relacionados para o jogo da competição continental, podem retornar e reforçar o elenco que encara o Flamengo.

Vasco no Brasileirão

O Vasco é o 10º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. Até então, soma quatro vitórias, quatro empate e cinco derrotas na competição nacional. Na última rodada, perdeu para o Corinthians por 1 a 0, com um jogador a mais.