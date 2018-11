Vasco já fala em vaga na Sul-Americana

A vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense fez o Vasco chegar aos 38 pontos e abrir quatro de vantagem para o Vitória, que hoje abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, levou o time para a 13ª colocação, fechando a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Apesar de o risco de queda ainda não ter sido completamente afastado, os vascaínos já projetam a luta pela vaga no torneio continental.

O meia Thiago Galhardo, que teve boa atuação no clássico, entende que o Vasco precisa fazer a lição de casa nas seis rodadas restantes para atingir a sua meta.

“Os jogos que temos obrigação de vencer são aqueles disputados em casa. São Januário é nossa casa, o nosso Caldeirão. O que nós conseguirmos fora contra Grêmio, Corinthians e Ceará vai nos ajudar a dar uma crescida na tabela. Não temos que pensar em fugir só do rebaixamento. É preciso pensar também na Sul-Americana, até porque um time da grandeza do Vasco não pode ter como foco apenas escapar. Vamos para Porto Alegre para buscar os três pontos. Se não der para vencer, que venha um empate, até para retornamos com a confiança elevada para o jogo contra o Atlético”, analisou Thiago Galhardo.

O atacante argentino Maxi López, que anotou de pênalti o gol contra o Tricolor, segue a mesma linha de raciocínio. Ele aposta na união do elenco e na melhora que tem sido apresentada em campo.

“O espírito desse grupo dentro do vestiário é muito bom. E vejo isso como muito importante. O fundamental para sair desse momento de dificuldade é que todos estejam unidos. É por isso que falo que ainda podemos fazer algo maior dentro do Campeonato Brasileiro”, afirmou o experiente jogador.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro será no próximo domingo, às 17h(de Brasília), diante do Grêmio na Arena gremista, em Porto Alegre (RS), pela 33ª rodada. O time para este compromisso será definido pelo técnico Alberto Valentim nas últimas atividades da semana. Nesta terça-feira os jogadores participaram de uma atividade tática e voltam a trabalhar na tarde desta quarta-feira.