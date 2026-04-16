Vasco intensifica preparação para duelo com o São Paulo no Brasileirão

Nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco deu sequência à preparação para enfrentar o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo no sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como foi o treino?

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível observar que os jogadores iniciaram os trabalhos na academia do CT, com exercícios de força. Na sequência, foram a campo para treino com bola.

Os trabalhos de hoje no CT Moacyr Barbosa 💪💢 📸 Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/IdqDl0XL76 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 16, 2026



Depois de serem poupados no meio da semana, na derrota para o Audax Italiano na Copa Sul-Americana, os titulares do Vasco voltam a ser prioridade para Renato Gaúcho. Os únicos desfalques para o duelo com o São Paulo são: Alan Saldivia, que cumpre suspensão, Jair e Matheus Carvalho, que se recuperam das respectivas lesões.

Situação do Vasco

No Campeonato Brasileiro, o Vasco vem de três jogos sem vencer. Nas últimas rodadas, o time comandado por Renato Gaúcho empatou com Coritiba e Remo, e perdeu o clássico para o Botafogo. Sendo assim, ocupa a 13ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 11 jogos.

No último compromisso, o Cruzmaltino recebeu o Audax Italiano, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana , e saiu derrotado por 2 a 1, de virada. Na competição continental, ainda não triunfou e aparece no último lugar do grupo G.

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