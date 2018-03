Vasco estuda mercado e busca opções dentro do elenco

A vitória de 2 a 1 sobre o Macaé foi sofrida, mas manteve o Vasco vivo na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Porém, alguns maus resultados recentes, como a goleada de 4 a 0 sofrida para o Jorge Wilstermann, na Bolívia, e o 1 a 0 diante da Portuguesa, no Estadual, aliados aos problemas para bater os macaenses, deixaram visível a necessidade de buscar reforços. Uma tarefa complicada para um clube em dificuldades financeiras.

“Todos sabem as dificuldades financeiras do Vasco. A questão financeira é uma preocupação correta da diretoria. Compreendemos a situação. Estamos nos adaptando a necessidades. Mas entendemos que podemos chegar a um bom nome para suprir a ausência que temos”, disse o técnico Zé Ricardo.

Opções dentro do elenco podem agregar ao longo do ano. O zagueiro Breno se recupera de cirurgia no joelho direito e deve voltar aos gramados nas próximas semanas. Com dores no joelho direito, o meia Giovanni Augusto, que mal chegou, ficará seis semanas, no mínimo, afastado. Livre de lesão no joelho esquerdo que lhe tirou de quase toda a temporada passada, o meia Kelvin está próximo de voltar. A pior situação é a do O lateral-esquerdo Ramon, com lesão nos ligamentos dos joelhos e que fez cirurgia em novembro do ano passado. Ele tem retorno previsto para a primeira quinzena de junho.

Outra situação envolvendo o elenco é a do atacante Andrés Ríos. O argentino tem contrato se encerrando no meio do ano e Zé tratou o tema com pessimismo.

“Ele tem contrato até o meio do ano, tem um valor fixado. O momento financeiro todos sabemos que não é bom. Vamos tentar sugerir alguma coisa diferente. Mais do que isso eu não posso falar”, disse Zé.

O elenco do Vasco participou de um recreativo nesta sexta-feira e neste sábado Zé vai definir a escalação para o duelo contra o Boavista neste domingo, às 19h30(de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela terceira rodada da Taça Rio. Após a atividade deste sábado a delegação segue para o Espírito Santo.