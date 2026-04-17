Vasco encerra preparação para encarar o São Paulo; veja provável escalação

O elenco do Vasco realizou, nesta sexta-feira, a última atividade no CT Moacyr Barbosa antes do duelo contra o São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo às 18h30 (de Brasília) deste sábado, em São Januário.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho contará com o desfalque do zagueiro Alan Saldivia e tem dúvidas sobre a disponibilidade do volante Cauan Barros, ambos regularmente titulares.

O defensor foi advertido com o terceiro cartão amarelo diante do Remo e cumprirá suspensão automática contra o Tricolor. Já o meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo direito contra os paraenses e ainda não tem presença confirmada na partida deste sábado.

Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do lateral direito Puma Rodríguez, suspenso no último compromisso do Vasco pelo Brasileirão.

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Provável escalação

Desta forma, Renato Gaúcho deve escalar o Vasco com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Hugo Moura (Barros), Thiago Mendes, Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David

Situação do Vasco

No Campeonato Brasileiro, o Vasco vem de três jogos sem vencer. Nas últimas rodadas, o time comandado por Renato Gaúcho empatou com Coritiba e Remo, e perdeu o clássico para o Botafogo. Sendo assim, ocupa a 13ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 11 jogos.

No último compromisso, o Cruzmaltino recebeu o Audax Italiano, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, e saiu derrotado por 2 a 1, de virada. Na competição continental, ainda não triunfou e aparece no último lugar do grupo G.

Preparação encerrada! ⚔️ Amanhã é dia de Vasco pelo Campeonato Brasileiro! 🇧🇷💢 📸: Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/yzc4NlNR5i — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 17, 2026

Detalhes da partida

⚫⚪VASCO X SÃO PAULO🔴⚪⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)