Vasco encerra preparação para estreia na Copa do Brasil; veja provável escalação

O Vasco encerrou a preparação para a estreia na Copa do Brasil, na manhã desta segunda-feira. O Gigante da Colina realizou as últimas atividades antes de embarcar para Belém, no Pará, onde enfrenta o Paysandu, nesta terça-feira, pela ida da quinta fase da competição.

A bola rola no Estádio do Mangueirão, a partir das 21h30 (de Brasília).

🎥⚽ Resumão em vídeo do treino de hoje antes da viagem rumo ao Pará!#VascoDaGama pic.twitter.com/jcz1tBUzNd — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 20, 2026

Situação do Vasco

Antes de pensar na Copa do Brasil, o Vasco entrou em campo no último sábado e venceu o São Paulo, por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho repita grande parte da escalação titular contra o Paysandu.

Provável escalação do Vasco

A provável escalação do Vasco, de Renato Gaúcho, tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas (Adson), Andrés Gómez e David (Brenner ou Spinelli).

A partir da quinta fase da Copa do Brasil, os jogos têm o formato de ida e volta. O segundo jogo acontece no dia 13 de maio, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

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