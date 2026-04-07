Time alternativo do Vasco empata com Barracas na estreia da Sul-Americana

Publicado 07/04/2026 às 20:59

Nesta terça-feira, o Vasco fez sua estreia pelo Grupo G da Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino empatou em 0 a 0 com o Barracas, da Argentina, em jogo disputado no Estádio Florencio Sola.

Situação na tabela

Com o resultado, o as equipes iniciam a competição com um ponto cada. O Vasco ocupa o primeiro lugar do grupo, enquanto o Barracas é o segundo colocado.

📋 Resumo do jogo

🔴BARRACAS 0 x 0 VASCO ⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Grupo G - 1ª rodada
🏟️ Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: 07 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Matheus França (Vasco), Martínez (Barracas), Tomás Porra (Barracas), Candía (Barracas), Norberto Briasco (Barracas) e Zuccarello (Vasco).
🟥 Cartões Vermelhos: Puig (Barracas)

Arbitragem

  • Árbitro: Carlos Betancur (COL)

🔴 BARRACAS

Espínola, Martínez (Barrios), Capraro, Tobio, Demartini e Insúa; Tomás Porra, Miloc e Tapia (Puig); Morales (Maroni) e Candía (Norberto Briasco)
Técnico: Ruben Dario Insua

VASCO

Daniel Fuzato, Walace, Lucas Freitas e Carlos Cuesta; Puma Rodríguez, JP, Hugo Moura e Riquelme (Hinestroza); Nuno Moreira (Zuccarello), Matheus França (Adson) e Spinelli.
Técnico: Bruno Lazaroni

Como foi o jogo

Em um jogo tenso, digno de Brasil x Argentina, o Vasco controlou as ações e teve uma grande oportunidade para marcar no primeiro tempo com Riquelme, que parou no goleiro Espínola. Na segunda etapa, em cobrança de escanteio, Tobio finalizou na pequena área mas foi travado pela defesa do Cruzmaltino.

Aos 33 minutos, Maximiliano Puig entrou com a sola em uma dividida com Nuno Moreira e acertou o tornozelo do português. O árbitro expulsou o jogador.

Próximo jogo do Vasco

Jogo: Remo x Vasco

Campeonato: Brasileirão - 11ª rodada

Data: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão

