Vasco anuncia renovação com joia da base por quatro anos

O Vasco anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do atacante Andrey Fernandes, de 18 anos. O novo vínculo acordado com o clube é válido até 31 de dezembro de 2030.

Andrey é natural de Recife e já estreou pela equipe profissional vascaína no Campeonato Carioca de 2025, quando na ocasião se tornou o primeiro jogador nascido em 2008 a estrear pelo Cruzmaltino.

"Estou muito feliz e grato a Deus por assinar a renovação do meu contrato profissional. Minha família também sente o mesmo, porque aqui tem sido a minha segunda casa. É mais um passo importante na minha carreira, e vou continuar buscando meus sonhos, sempre honrando a camisa do Vasco e sua imensa torcida", revelou o Cria da Colina, que também acumula convocações para a Seleção Brasileira sub-17.

Andrey chegou ao clube carioca aos 13 anos e desde então é destaque nas categorias de base. O jovem já foi artilheiro da equipe sub-16 em 2024, com 27 gols marcados e também participou da conquista da Copa do Brasil sub-17, onde novamente foi o maior marcador da competição.

Rodrigo Dias, gerente geral da base cruzmaltina, comemorou a renovação e exaltou a importância de Andrey para o projeto do clube.

"Estamos muito felizes em renovar com Andrey. É um atleta com grande capacidade de finalização, além de possuir recursos técnicos para concluir jogadas de diferentes maneiras. Também se destaca pelo excelente posicionamento e movimentação dentro da área. É importante ressaltar que a categoria sub-16 teve papel fundamental em seu processo de desenvolvimento, categoria criada por nós em 2024. Temos confiança de que Andrey seguirá evoluindo, mantendo um alto nível de desempenho e consolidando sua transição para a equipe principal", destacou Rodrigo.

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