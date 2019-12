Vasco anuncia Abel Braga como novo treinador

O Vasco anunciou de forma oficial nesta segunda-feira o acerto com o técnico Abel Braga. O novo técnico chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, que não renovou contrato com o clube e já foi confirmado no Palmeiras.

Abel Braga tem vínculo antigo com o Vasco, principalmente como jogador. Como treinador, ele dirigiu o Cruzmaltino em duas oportunidades, sem ter conquistado títulos pelo clube.

Com o técnico definido, a diretoria do Vasco passa a focar na formulação do elenco para 2020. O presidente Alexandre Campello já adiantou que não vai em busca de grandes contratações. O pensamento é de seguir com o fortalecimento financeiro do clube.

A estreia de Abel Braga como técnico do Vasco será em janeiro, na abertura do Campeonato Carioca, contra o Bangu.

Segue o comunicado oficial do Vasco:

O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta segunda-feira (16/12) a contratação do técnico Abel Braga. O profissional, de 67 anos, tem uma história importante no Gigante da Colina, onde foi jogador na década de 70 e treinador em duas oportunidades – a última delas em 2000. Abel vai assinar contrato por um ano. Em breve, o Clube divulgará detalhes da formação de sua comissão técnica e de sua apresentação oficial.

Ex-zagueiro da seleção brasileira, Abel Braga formou com Lelé, Orlando e Marco Antônio uma das zagas mais famosas do Cruzmaltino, conhecida como “Barreira do Inferno”. Pelo Vasco, Abelão conquistou o título carioca de 1977. Depois, graças à ótima fase com a camisa vascaína, disputou a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e seguiu carreira no exterior, mais precisamente no Paris Saint-Germain, da França.

Como técnico, a primeira oportunidade no Vasco foi em 1995. Cinco anos depois, voltou à Colina substituindo Antônio Lopes. Sob seu comando, o Vasco conquistou a Taça Guanabara com uma história goleada de 5 a 1 sobre o Flamengo – o famoso jogo do “chocolate” que marcou para sempre a torcida cruzmaltina.

No currículo, o treinador tem como principais títulos a Copa Libertadores de 2006 e o Campeonato Mundial do mesmo ano pelo Inter-RS. Em 2012, sagrou-se campeão brasileiro pelo Fluminense. No âmbito estadual, conquistou quatro títulos cariocas: 2004 (Flamengo), 2005 (Fluminense), 2012 (Fluminense) e 2019 (Flamengo); dois títulos gaúchos: 2008 (Inter-RS) e 2014 (Inter-RS); dois títulos paranaenses: 1998 (Atlético-PR) e 1999 (Coritiba); e um título pernambucano: 1987 (Santa Cruz).