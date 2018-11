Vascaínos comemoram vitória sobre o São Paulo e distância do Z4

O Vasco respirou na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 0 o São Paulo, nesta quinta-feira, em São Januário. Autor do segundo gol cruzmaltino, o meia Yago Pikachu destacou as dificuldades que elenco tem enfrentado na temporada. O jogador exaltou o grupo vascaíno pelo resultado.

“Nosso grupo não merece passar pelo que estamos passando. Viemos de um ano muito conturbado. Mas nenhum dos jogadores deixou de correr ou lutar. Todos os jogos tentamos dar o máximo. Em casa desperdiçamos pontos importantes que estão fazendo falta. Não tem vaidade no grupo. Fernando Miguel fez uma defesa espetacular. Essa vitória coroa nosso empenho. Mais do que nunca precisávamos dessa vitória para sair dessa zona. Agradecer ao nosso torcedor pelo incentivo do começo ao fim”, disse.

Citado por Pikachu, Fernando Miguel fez ótima defesa pouco antes do gol, em cabeceio de Rodrigo Caio. O goleiro comemorou a vitória, mas adiantou que o Vasco ainda não se livrou do risco de rebaixamento e terá pela frente o Palmeiras, que pode ser campeão no fim de semana.

“Era um jogo que precisava de muita concentração e frieza. O Vasco tem muitos momentos grandes na história. Vou me reservar no direito de gravar essa noite na minha memória. Quero oferecer essa vitória ao elenco todo que tem se doado muito para mudar a situação. Para o torcedor, minha esposa e minhas filhas. Elas carregam esse fardo. Não podemos baixar a guarda. Vemos essa euforia toda. Mas domingo tem um adversário que está brigando pelo título. Aqui é o Vasco”, declarou.

O Vasco volta a campo neste domingo, contra o Palmeiras, em São Januário. De acordo com a comissão técnica, com um empate os cruzmaltinos se tiveram do risco de rebaixamento. No entanto, os paulistas precisam da vitória para conquistarem o título brasileiro.