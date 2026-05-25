Thiago Mendes critica postura do Vasco em derrota: "Vergonhoso"

O Vasco foi derrotado em casa para o Red Bull Bragantino na noite deste domingo, por 3 a 0. Após a partida, Thiago Mendes criticou a postura da equipe e afirmou que "não vieram para o jogo", além de ter classificado a atuação como "vergonhosa"

"Temos que falar o que não aconteceu. Nosso time não veio para o jogo, resumindo, é isso. Foi um resultado vergonhoso, estou bastante chateado, não esperava perder em casa, é frustrante. Estamos perdendo pontos fáceis. Infelizmente, tomamos gols que, como sempre, vêm de erros bobos, mas agora é levantar a cabeça e trabalhar. Me sinto envergonhado de sair daqui com uma derrota dessa, que poderia ter sido por mais", disse ao SporTV.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Com a derrota, o Vasco fica na 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com 20 pontos, apenas dois a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo

Jogo: Vasco x Barracas-ARG

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (sexta rodada)

Data e horário: Quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)