Thiago Mendes classifica derrota do Vasco no clássico como "frustrante"

O Vasco perdeu sua primeira partida sob o comando de Renato Gaúcho. Neste sábado, o Gigante da Colina perdeu de virada para o Botafogo, por 2 a 1. Após o resultado negativo, o capitão Thiago Mendes classificou o revés como "frustante".

"Eles (torcedores) têm a razão de vaiar. Eles pagaram para assistir um espetáculo de jogo, vitória, voltar para casa feliz e isso não aconteceu. É frustrante para mim. Fizemos um a zero e não conseguimos segurar um jogo que estava fácil e na nossa mão", disse o volante, em entrevista ao Premiere.

A equipe de Renato Gaúcho abriu o placar aos 15 minutos, com David, mas viu o Botafogo ter mais volume de jogo, empatar na sequência e virar o jogo no final, com um gol de Matheus Martins.

Thiago Mendes acredita que os gols tenham saído em falhas da defesa vascaína. Embora irritado, o volante apontou confiança para os próximos jogos.

"Foram dois gols desnecessários em falhas. Temos que estar mais ligados no jogo. Agora, é levantar a cabeça e trabalhar. Temos um jogo importante pela Sul-Americana fora de casa".

Próximo jogos

Vasco

Barracas Central x Vasco | 1ª rodada da Sul-Americana

Data e hora: 7/4 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Claudio Fabian Tapia, em Buenos Aires (ARG).

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