Presidente do Vasco é condenado a 15 dias de suspensão pelo STJD

Pedrinho, presidente do Vasco, sofreu uma dura sanção nesta quarta-feira. O mandatário foi julgado pelo Tribunal Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e punido, ao todo, com 15 dias de suspensão após a confusão no duelo com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Pedrinho foi denunciado e condenado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O item consiste em “conduta contrária à disciplina ou à ética”.

A Procuradoria do STJD definiu o caso de Pedrinho como uma "conduta reprovável". Além do mandatário vascaíno, o volante Barros, expulso no duelo, foi punido com um jogo de suspensão.

A comissão disciplinar entendeu que não havia desrespeito pessoal por parte de Pedrinho, mas o entendimento foi revisto nesta quarta-feira e, assim, o mandatário foi suspenso.

Além de Pedrinho, o diretor Felipe Loureiro e o gerente de futebol Clauber Rocha também foram julgados por reclamação à arbitragem no duelo. Ambos foram apenas advertidos, sem suspensão.

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