Olimpia x Vasco pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Olimpia e Vasco da Gama se enfrentam pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Onde assistir ao vivo?
O duelo será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming).
Como chegam as equipes?
O Olimpia vem de vitória no Campeonato Paraguaio. A equipe superou o Recoleta por 1 a 0 e está em quinto lugar na competição. Na Sul-Americana, o time é o segundo colocado no Grupo G, com sete pontos.
O Vasco, por sua vez, vem de dura derrota por 4 a 1 diante do Internacional, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe é a atual 12ª colocada no torneio nacional, com 20 pontos. Na Sul-Americana, o Cruzmaltino é o líder do Grupo G, com sete pontos e pode conquistar a vaga no mata-mata em caso de vitória.
Prováveis escalações
⚫⚪Olimpia
Oliveira; Cáceres, Gamarra, Vargas e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro; Delmás e Lezcano; Ferreira e Alcaraz.
Técnico: Pablo Sánchez.
⚫⚪ Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Adson, Andrés Gómez e Brenner.
Técnico: Renato Gaúcho.
Ficha técnica
⚫⚪ Olimpia-PAR x Vasco ⚫⚪
Competição: Copa Sul-Americana (fase de grupos)
Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)
