Morre Geovani, ídolo do Vasco

O Vasco da Gama informou nesta segunda-feira a morte do ex-meia Geovani Faria da Silva, aos 62 anos. Ídolo do clube, o jogador ficou conhecido pelo apelido de “Pequeno Príncipe”.

Geovani atuou pelo Vasco em três períodos (1982–1989, 1991–1993 e 1995). Ao todo, disputou 408 partidas e marcou 50 gols com a camisa cruzmaltina.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Revelado no início dos anos 1980, o ex-atleta se destacou pela técnica e atuou como meio-campista, tornando-se um dos principais nomes de sua geração no clube. Ele também ficou associado à camisa 8, número que marcou sua trajetória no Vasco.

Em nota oficial, o clube lamentou a morte e destacou a importância do jogador na história vascaína.

Veja a nota do Vasco na íntegra

Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos.

O ‘Pequeno Príncipe’, como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo cruzmaltino, totalizando 408 jogos e 50 gols marcados.

Geovani não só marcou uma geração inteira de vascaínos, como também era símbolo de genialidade no gramado e marcou o legado da Camisa 8 do #VascoDaGama.

Descanse em paz, eterno ídolo!