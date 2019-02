Maxi López pode ser poupado para clássico contra o Flamengo

O atacante Maxi López pode ficar de fora do time do Vasco na partida deste sábado, diante do Boavista, pela segunda rodada da Taça Rio. Pendurado com dois cartões amarelos, o atacante argentino ficaria de fora do clássico diante do Flamengo se fosse advertido mais uma vez. Ribamar, que entrou na vaga de López, durante o jogo do último sábado contra o Botafogo, seria escalado como titular.

Maxi López não ficou ficou satisfeito por ter sido substituído contra o Botafogo e não cumprimentou o técnico Alberto Valentim quando deixou o campo, o que gerou especulações sobre a relação dos dois, mas Valentim nega qualquer desavença com o atacante. Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda, chegou a postar, nas redes sociais, que a substituição de Maxi López faz parte de um plano da diretoria para privilegiar o atacante Ribamar, empresariado por Alexandre Faria que tem relação estreita com a diretoria do clube cruz-maltino.

Mesmo com o clima ruim, Maxi López não pensa em deixar o Vasco. O jogador argentino já confessou que gostaria de encerrar a carreira em São Januário e o empresário Daniele Piraíno está no Brasil para discutir com a diretoria do clube a a extensão do contrato do jogador até 2021. Maxi López foi um dos destaques da equipe no ano passado e chegou a receber convites para mudar de clube, mas preferiu seguir no Vasco, uma vez que se sente muito bem adaptado ao clube e à cidade.

Como o Vasco não tem compromissos durante a semana, o técnico Alberto Valentim vai ter tempo para decidir se mantém Maxi López como titular ou o deixa de fora e dá uma oportunidade para Ribamar.

Os jogadores tiveram dois dias de folga e só retornam às atividades nesta terça-feira. O atacante Marrony que sofreu uma pancada na cabeça no jogol diante do Serra e foi afastado, por precaução, do clássico contra o Botafogo, deve treinar normalmente. Já o meia Thiago Galhardo, com edema na coxa direita, segue em processo de recuperação e seu retorno às atividades físicas ainda depende de um parecer do departamento médico.