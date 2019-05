Maxi López pede rescisão de contrato com o Vasco

A passagem do atacante Maxi López pelo Vasco chegou ao fim nesta sexta-feira. Após ficar de fora da viagem para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, no Castelão, o jogador procurou o presidente Alexandre Campello e pediu a rescisão de contrato com o clube e foi atendido pelo mandatário.

Antes da viagem, o técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a explicar, em um vídeo divulgado pelas redes sociais do clube, a razão do argentino ter ficado no Rio de Janeiro.

“Na análise da comissão técnica, entendemos que o Maxi está fora daquilo que a gente quer que ele esteja. Estamos fazendo um trabalho individualizado com ele. Ele foi bastante amável, aceitou o que a gente propôs, até com um pouco de resistência, gostei dessa resistência dele porque queria estar com o grupo. Ele não viaja para Fortaleza”, disse.

Maxi López não vem realizando boa temporada, O argentino chegou a ficar alguns jogos na reserva durante o Campeonato Carioca para o jovem Tiago Reis. Após fazer um trabalho na parte física, voltou ao time nas finai do Estadual. No Campeonato Brasileiro, foi titular em todos as partidas.

Desde que chegou na temporada passada, Maxi López atuou em 38 partidas com a camisa do Vasco e marcou 11 gols.