Matheus França celebra gol da vitória e liderança do Vasco na Sul-Americana

Com um gol de Matheus França, o Vasco ganhou do Audax Italiano na noite desta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Herói da virada em Santiago do Chile, o atacante celebrou o feito e a liderança do torneio continental.
"Estou feliz pela partida, pelo gol e por ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. E só tenho a agradecer a todo o grupo pela entrega. Foi uma partida muito importante", disse o camisa nove em entrevista à Paramount+.
Com sete pontos, o Vasco lidera o Grupo G, já que leva vantagem sobre o Olimpia nos critérios de desempate. Assim, depende das próprias forças para ir às oitavas de final.
"Estou feliz pelo desempenho da equipe. A gente está em primeiro lugar do grupo. Vamos seguir trabalhando para chegar bem nas finais da competição, se Deus quiser", concluiu Matheus França.
Vencemos 𝓳𝓾𝓷𝓽𝓸𝓼 🫂💢
📸 Dikran Sahagian | #VascoDaGama pic.twitter.com/RHMoS1JiAT
— Vasco da Gama (@VascodaGama) May 7, 2026
Responsável por substituir o suspenso Renato Gaúcho como técnico do Vasco, Marcelo Salles destacou a reação da equipe após um primeiro tempo sem brilho, marcado por uma falha grave do goleiro Daniel Fuzato no gol contra de Saldivia.
"Parabéns ao nosso grupo. A gente conseguiu reverter um jogo difícil. Nosso grupo teve muita coragem e personalidade para jogar. São jogadores experientes, de qualidade. A gente sabia que aquele primeiro tempo não era o que o Vasco está acostumado a fazer", declarou.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Próximo jogo do Vasco
Jogo: Vasco x Athletico-PR
Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro | 15ª rodada
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro