Matheus França celebra gol da vitória e liderança do Vasco na Sul-Americana

Com um gol de Matheus França, o Vasco ganhou do Audax Italiano na noite desta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Herói da virada em Santiago do Chile, o atacante celebrou o feito e a liderança do torneio continental.

"Estou feliz pela partida, pelo gol e por ajudar meus companheiros da melhor maneira possível. E só tenho a agradecer a todo o grupo pela entrega. Foi uma partida muito importante", disse o camisa nove em entrevista à Paramount+.

Com sete pontos, o Vasco lidera o Grupo G, já que leva vantagem sobre o Olimpia nos critérios de desempate. Assim, depende das próprias forças para ir às oitavas de final.

"Estou feliz pelo desempenho da equipe. A gente está em primeiro lugar do grupo. Vamos seguir trabalhando para chegar bem nas finais da competição, se Deus quiser", concluiu Matheus França.

Responsável por substituir o suspenso Renato Gaúcho como técnico do Vasco, Marcelo Salles destacou a reação da equipe após um primeiro tempo sem brilho, marcado por uma falha grave do goleiro Daniel Fuzato no gol contra de Saldivia.

"Parabéns ao nosso grupo. A gente conseguiu reverter um jogo difícil. Nosso grupo teve muita coragem e personalidade para jogar. São jogadores experientes, de qualidade. A gente sabia que aquele primeiro tempo não era o que o Vasco está acostumado a fazer", declarou.

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Próximo jogo do Vasco

Jogo: Vasco x Athletico-PR

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro | 15ª rodada

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro