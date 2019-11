Luxemburgo tem câncer de pele diagnosticado e terá que passar por procedimento cirúgico

Nesta semana, o treinador Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, teve um câncer de pele diagnosticado e precisará passar por um procedimento cirúrgico. A confirmação da doença veio após a realização de uma biópsia de tecidos obtidos da retirada de três pintas de seu nariz.

A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte. Para eliminar o restante do tumor, Luxemburgo terá que ser submetido a uma raspagem, retirando o que ainda há na parte interna do nariz. Apesar da cirurgia ser considerada simples, existe a possibilidade do técnico desfalcar o Vasco por um breve intervalo de tempo.

O médico que acompanha Luxemburgo recomendou que a raspagem seja feita em no máximo três meses. Por conta do período relativamente longo estipulado, o treinador ainda não decidiu se realizará o procedimento antes do fim do Campeonato Brasileiro.