Luxemburgo critica equipe do Vasco e diz que resultado foi justo

O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, ficou muito irritado com o empate na partida deste domingo diante do CSA, em Cariacica. Para o treinador cruz-maltino, o time não jogou bem e até merecia ter perdido para o Azulão, que, na visão do técnico, foi mais organizado do que a sua equipe. Vanderlei disse que o Vasco não pode e nem deve jogar fora de São Januário onde está acostumado com o gramado e tem grande apoio da sua torcida.

“Não podemos sair de São Januário. Lá tem um calor humano diferente e uma pressão que nos favorece”, declarou o comandante.

Ao contrário dos jogadores, Vanderlei não criticou o árbitro do jogo e disse que a culpa pela má atuação do Vasco não pode ser transferida para outros. E repetiu os elogios ao CSA. “Se alguém tivesse que ganhar, o CSA ganharia. Estiveram muito mais próximos da vitória do que nós”, disse.

O treinador assumiu a responsabilidade pelo resultado e disse que as substituições não funcionaram como ele esperava. “Tudo foi ruim. E pode me botar nisso também. As substituições não prestaram. Hoje não foi nada do jeito que queríamos”, admitiu Luxemburgo.

Sobre Talles, lançado por ele como titular, o técnico do Vasco disse que o atacante é muito jovem, mas que já mostrou que tem futuro, apesar de ainda pecar na tomada de decisões. “Ele tem que jogar, prende a bola na frente, não tem medo do adversário, tem personalidade. Ele vai encontrar o timing certo na tomada de decisão”, completou Vanderlei.